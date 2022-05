Fusie zorgt voor fikse discussie op gemeenteraad: “De huizen blijven staan, mensen. We gaan ze heus niet oppikken en in Wingene gaan zetten”

Lees alles over de fusieplannen van Wingene en Ruiselede (en de gevolgen daarvan) in ons dossier

De eigenlijke agenda van de gemeenteraad, met onder meer de vaststelling van een financieel gezonde jaarrekening was relatief snel afgehandeld, ook al onthield Respect zich bij de stemming van nagenoeg alle agendapunten. Uit protest, wellicht. Fractieleider Hannes Gyselbrecht nam nadien het woord. “Sinds 1839 is Ruiselede een zelfstandige, fiere gemeente. Op 1 januari 2025 houdt de gemeente Ruiselede op te bestaan. Op 25 april werden we plots bijeengeroepen voor een een belangrijke mededeling. Met Respect hadden we geen idee waarom. Nochtans vertegenwoordigen we 45 procent van de Ruiseledenaars.”

Quote Jullie hebben Wingene een blanco cheque gegeven en onze welvarende gemeente verkocht. Wat krijgen de mensen terug voor deze fusie? Geen zekerheid en een te verwachten belasting­ver­ho­ging. Il faut le faire.” Hannes Gyselbrecht (Respect)

“Dat er gepraat wordt met buren vinden we niet erg. Integendeel. Maar dan moeten eerste alle pro’s en contra’s van een fusie zorgvuldig tegenover elkaar afgewogen worden. Er zijn geen andere pistes onderzocht en er was geen inspraak. Jullie hebben Wingene een blanco cheque gegeven. Jullie hebben onze welvarende gemeente verkocht. (Ruiselede heeft een schuldgraad van amper 293 euro per inwoner, tegenover 570 euro in Wingene en meer dan 1.000 euro in Tielt - nvdr.). Uit plat opportunisme. RKD maakt hier een slechte beurt en we krijgen straks misschien een schoolvoorbeeld van postjespakkerij. Het belang van enkelingen en hun politieke overlevingsdrang primeert boven het algemene belang van de Ruiseledenaar. En wat krijgen de mensen terug voor deze fusie? Geen zekerheid en een te verwachten belastingverhoging. Il faut le faire.”

Quote Jullie hebben op de gemeente­raad van 21 april zélf gezegd dat we dringend moesten fusiege­sprek­ken aanknopen met Aalter, in het belang van Ruiselede” Burgemeester Greet De Roo (RKD)

De Roo counterde dat Respect zelf al jaren pleit voor fusies. “Jullie hebben op de gemeenteraad van 21 april zélf gezegd dat we dringend moesten fusiegesprekken aanknopen met Aalter, in het belang van de toekomst van Ruiselede. In 2017 hebben jullie ook zelf een fusie-enquête georganiseerd waar jullie erg trots op waren. We hebben gekozen voor Wingene, dat klopt. Daar klikt het gewoon het beste mee. Ook mijn hart zegt nee, maar het hoofd zegt ja. We zijn inderdaad een financieel gezonde gemeente en voorlopig kunnen we het nog alleen bolwerken, maar niet lang meer. Jullie zeggen zelf voortdurend dat Ruiselede achter loopt op verschillende vlakken. En dat klopt ook. Omdat we alleen zijn. De digitalisering eist z’n tol en de druk op de administratie is enorm. Er staat ons een enorm werk te wachten en we zijn heus niet over één nacht ijs gegaan. Akkoord, Wingene heeft belastingen die wij niet hebben en omgekeerd. Of de belastingen zullen stijgen? Dat zal aan de volgende ploeg zijn om uit te maken. Feit is wel dat ze in Ruiselede al twintig jaar niet meer gestegen zijn. Daar heb ik trouwens nooit een proficiat voor gekregen.”

Containerpark blijft in Ruiselede en gemeentehuis blijft open

De burgemeester nam gebruik van de gelegenheid om meteen enkele geruchten in de kiem te smoren. “Er wordt echt van alles verteld. De Ruiseledenaars zouden naar het containerpark in Zwevezele moeten rijden. Het gemeentehuis zou sluiten, de technische loods zou verkocht worden. Onze cultuurzaal zou er niet komen én de Chiro’s zouden ook moeten fuseren. Nee, nee en nog eens nee. Er worden aan de lopende band leugens verspreid en er wordt paniek gezaaid. We gaan de huizen heus niet oppikken en in Wingene gaan zetten. Die blijven staan. Het containerpark blijft hier en ook voor identiteitskaarten zal je nog altijd in ons gemeentehuis moeten zijn. We worden een deelgemeente van Wingene, maar Ruiselede blijft gewoon Ruiselede. Net zoals Kanegem ook nog altijd Kanegem is. Of zoals Poeke ook nog steeds Poeke is.”

