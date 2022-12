Fusie met Wingene principieel goedgekeurd in Ruiselede: “We geven de strijd niet op”

Lees alles over de fusie tussen Ruiselede en Wingene in ons dossier

Marc Vandaele en Stijn De Ram, het duo dat eerder ook aan de basis lag van het felbesproken referendum, daagden samen met een tiental medestanders op, compleet met een vlag van Ruiselede en enkele borden met niet mis te verstane slogans. “We geven onze strijd niet op”, klinkt het. “ De burgemeester heeft zich misschien wel verontschuldigd voor de manier waarop de fusie tot stand kwam, maar de plannen zijn daarmee niet van de baan. De resultaten van het referendum waren nochtans duidelijk. Er is geen draagvlak. Ook als de fusie hier vanavond op de raad goedgekeurd wordt, blijven we verder protesteren.”

Warmte zoek

Aan de andere kant van het plein tussen de kerk en het gemeentehuis stonden opmerkelijk genoeg enkele inwoners met een andere mening. Zij namen het op voor de burgemeester. “Greet De Roo heeft altijd het beste voor gehad met onze gemeente”, aldus Marc Vandevoorde. “En nu is dat niet anders. Een fusie met Wingene is de juiste beslissing. Het is bijzonder spijtig dat ze nu zo hard aangevallen wordt. Ruiselede was een warme gemeente, maar door die hele discussie is die warmte nu helaas ver zoek.”

De fusie werd uiteindelijk wel degelijk goedgekeurd, met negen stemmen tegen zeven (een van de raadsleden van Respect was verontschuldigd voor de zitting). Burgemeester Greet De Roo (RKD) herhaalde tijdens de zitting de argumenten die ze ook al naar voor bracht in haar brief aan de bevolking, terwijl ze nog eens benadrukte dat ze het traject - achteraf gezien - anders aangepakt zou hebben. Oppositiepartij Respect herhaalde dat niets De Roo belette om op z’n minst even de rem in te duwen en het traject te pauzeren. Ook in Wingene werd gestemd om te fuseren met Ruiselede op 1 januari 2025. Daar verliep dat punt zonder veel discussie.