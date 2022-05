Financiële duw in de rug voor projecten die sociaal leven ‘op den buiten’ stimuleren

Na 2 jaar lockdown veert het sociale leven in landelijke dorpen en buurten zichtbaar weer op. Buurtbewoners komen opnieuw buiten, slaan een babbeltje en organiseren activiteiten om verbinding te zoeken en de levenskwaliteit in hun wijk te verbeteren. Met Buurten op den Buiten willen KBS en VLM dergelijke initiatieven ondersteunen. Ze selecteerden 43 lokale projecten in landelijke buurten. Elk project ontvangt tussen 750 euro en 5.000 euro, samen goed voor bijna 200.000 euro. “De coronacrisis heeft voor veel miserie gezorgd, maar het heeft ook het beste in de Vlaming naar bovengehaald. Nadat we lang in ons kot hebben moeten zitten, brengen vele projecten van Buurten op den Buiten mensen opnieuw naar buiten, in contact met de natuur en met gezonde voeding en duurzame initiatieven. Het is hartverwarmend om te zien dat uit crisissen ook positieve lessen worden getrokken”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.