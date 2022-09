Expo rond Poolse bevrijding in Hostens Molen

Onze streken werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijd door de troepen van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. Het is die bevrijding die later ook de basis vormde voor de verbroedering met de Poolse stad Kraśnik. Het initiatief voor de expo komt van Ingelmunstenaar Pieter Dejonghe, die al 14 jaar gepassioneerd is door alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Voor de expo ‘Black Devils’, zoals het eerste deel van de pantserdivisie genoemd werd door de Duitsers, bracht Dejonghe onder andere benzinekannen, uniformen, helmen en kaarten bij elkaar in Hostens Molens. Hij is zelf ook aanwezig voor een woordje uitleg. De expo is nog tot vrijdag elke dag van 10 tot 18 uur te bezoeken.