Emma Callens is WOMED Belofte van het Jaar

Emma startte in 2018 EMC Greenroofs op, dat in de Industriestraat gevestigd is. Het bedrijf is gespecialiseerd in ontwerp, advies, aanleg én onderhoud van groendaken en daktuinen. Opmerkelijk is dat ze samen met haar broer Jonas een eigen substraat ontwikkelde als bodembasis. Via contacten in Duitsland stellen ze daarmee eigen bodemmixen samen. Na de start met twee mensen, telt het bedrijf vandaag 13 medewerkers. Met de ambitie om verder te blijven groeien. “We brengen letterlijk en figuurlijk groen op een hoger niveau”, aldus de onderneemster. “Mijn ultieme droom is om, door te blijven innoveren, het kenniscentrum te worden van groendaken en daktuinen.”