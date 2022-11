Elise wint prestigieuze sommelierwedstrijd: “En dan te denken dat ik eerst zelfs niet wou deelnemen”

RuiseledeElise De Waele van Brasserie Ruislé heeft een bijzonder straffe prestatie neergezet op de Ruinart Sommelier Challenge in Brussel. De 24-jarige Ruiseleedse won tot haar eigen verbazing de prestigieuze wedstrijd en mag straks op vierdaagse naar de champagnestreek. “Toen ze de winnaar afriepen, was ik al aan het supporteren voor een andere deelnemer”, vertelt ze.

De Ruinart Sommelier Challenge is een sommelierwedstrijd die jaarlijks in twintig verschillende landen georganiseerd wordt door het gelijknamige champagnemerk. In de jury zitten grote namen als Jasper Van Papeghem, Charlotte Crul, Kristel Balcaen en Stéphane Dardenne. Uit 26 deelnemers koos die jury Elise De Waele als winnaar. Daarmee treedt ze in de voetsporen van onder andere Dries Corneillie van De Jonkman, die vorig jaar nog uitgeroepen werd tot Beste Sommelier van België. Elise is in de wolken met de award. Zeker omdat ze nooit verwacht had die te winnen.

Quote Toen mijn moeder me zei dat ze een kaarsje zou branden voor me antwoordde ik dat ze zich die moeite gerust kon besparen omdat de concurren­tie zo groot was. Ik kon dan ook mijn oren niet geloven toen mijn naam afgeroepen werd Elise De Waele

Kaarsje branden

“Veel zaken met Michelinsterren en indrukwekkende Gault&Millau-scores waren er vertegenwoordigd”, vertelt Elise. “Ik dacht dat Brasserie Ruislé geen schijn van kans maakte tegen die sommeliers. En omdat we het druk hebben met de zaak was ik eerst zelfs niet eens van plan mee te doen, tot mijn stiefvader me overtuigde toch deel te nemen. Ik ging vooral overstag omdat er aan de wedstrijd een interessante workshop gekoppeld was. Toen mijn moeder me zei dat ze een kaarsje zou branden antwoordde ik dat ze zich die moeite gerust kon besparen. Dus je kunt je wel voorstellen dat ik mijn oren niet kon geloven toen de winnaar afgeroepen werd. Ik was zelfs al aan het supporteren voor een andere deelnemer.”

Volledig scherm De award prijkt in de brasserie in Ruiselede © RV

Vierdaagse stage

De eigenlijke wedstrijd bestond uit een tasting van vier witte wijnen. De deelnemers moesten die wijn telkens proeven en beschrijven in het Engels. “Bij drie van de vier had ik de druiven juist, terwijl ik er volgens de jury ook erg goed in slaagde de ziel van de wijn te vatten. Vooral het ontleden van de aroma’s was belangrijk, meer dan het bepalen van de afkomst van de wijn. De jury vond dat ik goed begreep hoe de wijn in elkaar zat. Ik was compleet overweldigd. Dankzij de titel mag ik volgend jaar samen met de winnaars van de andere landen op vierdaagse bij Ruinart in de champagnestreek. Dat wordt een ervaring op zich.”

Beste Sommelier van België?

Elise schreef eerder al andere sommelierwedstrijden op haar naam. Zo werd ze begin dit jaar ook uitgeroepen tot de Beste Jonge Sommelier van België. “De meest gegeerde titel is natuurlijk die van Beste Sommelier van België. Al hou ik dat voorlopig bij een droom. Strikt genomen zou ik me daar ook voor kunnen inschrijven, maar daar ben ik nog niet klaar voor. Bovendien gaat de brasserie voor. Ik ben trouwens volop bezig een nieuwe wijnkaart samen te stellen, met de focus op Belgische wijnen. Wie wil, mag altijd eens komen proeven in Ruiselede.”

Volledig scherm Elise De Waele mat zich maandag in Brussel met de absolute top van België en kwam als beste uit de bus © RV

