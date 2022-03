Elise (24) is beste jonge sommelier van België: “Ik oefen na de service in de brasserie”

De Ruiseleedse is niet aan haar proefstuk toe en kan ondanks haar jonge leeftijd al een indrukwekkend palmares voorleggen. Zo werd ze in 2018 door de Belgische Sommeliersgilde nog verkozen tot ‘Beste Junior Sommelier van België’, terwijl Elise vorig jaar bij de eerste Belgische editie van deze wedstrijd in Kortrijk al een bijzonder verdienstelijke tweede plaats behaalde, al had ze zich toen amper kunnen voorbereiden op de wedstrijd. Dit jaar sleepte ze in hotel Britannia in Knokke-Heist echter de gouden medaille in de wacht en mag ze zich ‘Jeune Sommelier van België 2022’ noemen. Bij de wedstrijd, die georganiseerd wordt door internationaal gastronomisch gezelschap Chaîne des Rotisseurs, namen vijf jonge sommeliers tussen 21 en 27 jaar het tegen elkaar op.