Eline (25) en Simon (25) beginnen nieuw leven in Lapland: “20 graden onder nul in de winter? De nieuwsgierige rendieren elke ochtend maken alles goed”

RuiseledeEen coup de foudre was het, toen Eline Hullebusch (25) en Simon Peeters (25) in december vorig jaar hun droomhuis ontdekten in Norsjö, in het verre noorden van Zweden. “Toen we hoorden dat een Brits koppel interesse had en we niet meteen antwoord kregen op ons bod, zijn we impulsief op het vliegtuig gesprongen. Twee dagen later was het huis van ons.” Sinds deze week woont het koppel, dolverliefd op de streek, tussen de rendieren. “Een magisch gevoel”, vertelt Eline. In afwachting van een Full Lapland Experience bij de opening van vier gastenverblijven, plannen voor volgende zomer, bieden Eline en Simon ons een inkijk in hun nieuwe thuis.