Drumband Staccato zorgt twee dagen lang voor ‘Muziek in het Park’

Gratis Rock@Schuiferskapelle al toe aan 23e editie

Rock@Schuiferskapelle, het gezellig rockfestivalletje tijdens de Dorpsfeesten , is op 9 september aan de 23e editie toe. De organisatie is opnieuw in handen van lokale punkband The Dirty Scums die zowel bands met lokale roots als tributebands met internationale allures vastlegde. In Club 77 zullen zowel Daddy Was Wrong als The Dirty Scums optreden, TV Eyes brengt muziek van The Stooges, Mobïlhead laat zich dan weer inspireren door Motörhead en W.A.S.B. brengt een eerbetoon aan W.A.S.P.. De toegang is gratis en de deuren langs de Henri D’hontstraat gaan open om 16 uur. Meer op https://www.facebook.com/events/261854716223624.