Drumband opent straks kermis met pop-upbar in het park

Tussen 2016 en 2019 werd de grote kermis in Ruiselede steevast geopend met een volksbal van de cultuurraad, al overleefde dat initiatief de coronajaren niet. Om ervoor te zorgen dat de kermis alsnog op een feestelijke manier geopend kan worden, springt Staccato in de bres. De drumband, die acht jaar geleden ontstond in de schoot van harmonie Sint-Cecilia, zal voor alle duidelijkheid zelf niet optreden. Er komt vanaf 18 uur wel een muzikale bar onder de stretchtent in het park. “We geven daarmee het startschot van de kermis, maar eigenlijk ook van ons werkjaar”, zegt Bart Coopman van het feestteam. “We gaan zorgen voor een gezellig feestje met muziekklassiekers, terwijl er ook braadworsten te verkrijgen zullen zijn. De opbrengst van het ‘Muziek in het Park’ gaat naar de werking van Staccato.