De buskindjes zijn goed en wel vertrokken op hun eerste schooldag in Doomkerke.

51 diefstal­len in Col­ruyt-win­kels in ruil voor drugs: winkeldief krijgt 30 maanden cel

Een 47-jarige Georgiër heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor liefst 51 winkeldiefstallen in filialen van Colruyt en OKay over heel Vlaanderen. Paata J. maakte vooral scheermesjes, tandenborstelkoppen en inktpatronen buit. Naar eigen zeggen in ruil voor drugs.