Cindy straks achter de toog van Boltra, enig café en kloppend hart van Kruiskerke: “Enorme eer dat ik dit mag overnemen van Luc en Marleen”

Tielt Uitbrei­ding industrie­zo­ne Ruiseleed­se­steen­weg loopt vertraging op door PFOS

De geplande uitbreiding van industriezone Noord in Tielt heeft wat vertraging opgelopen omdat er PFOS ontdekt werd in de bodem. Wanneer de eigenlijke werken zullen starten en in hoeverre een sanering nodig zal zijn is voorlopig niet duidelijk.

11:39