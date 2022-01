Chauffeur koeltransport zwaargewond na schuiver in Ruiselede

Tielt/Dentergem/Pittem Nieuwe mountainbi­ke­r­ou­te is uitdaging voor zowel beginnende als ervaren mountainbi­ker

In Tielt is zaterdag een nieuwe mountainbikeroute ingefietst in het bijzijn van Filip Meirhaeghe, bondscoach van onze nationale mountainbikers. Het nieuwe parcours is 48 kilometer lang, maar kan opgedeeld worden in twee kleinere lussen. De ene is perfect voor de beginnende mountainbiker, de andere is een pak pittiger.

