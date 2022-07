Camping Cosmos in Kruiskerke maakt comeback

Het comité organiseerde in de marge van het (afgeslankte) kermisweekend van 2021 voor het eerst een kampeerevenement, waarbij een twintigtal gezinnen met tentjes, caravans of mobilhomes kwamen overnachten aan het speelpleintje. Daar wordt nu een vervolg aan gebreid. Op zaterdag 6 augustus zullen er aan het speelplein verschillende activiteiten voorzien worden en is iedereen welkom. Voor de kampeerders is er op zondag een ontbijt gepland. Inschrijven kan in café Boltra. Tussen zaterdag 13 uur en zondag 13 uur is alle verkeer verboden langs de Zandbergstraat. Fietsers kunnen wel door.