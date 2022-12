Burgemeester Ruiselede verontschuldigt zich in open brief aan inwoners voor gebrekkige communicatie: “Misschien hebben we ons blindgestaard op het gemak van de fusies van Knesselare en Aalter en van Nevele en Deinze”

RuiseledeBurgemeester Greet De Roo (RKD) geeft in een brief die alle inwoners van Ruiselede deze week in de bus kregen, toe dat het fusietraject misschien beter anders aangepakt had kunnen worden. Tegelijk verdedigt ze de keuze voor Wingene, terwijl ze ook toegeeft dat de bijnaam ‘de Poetin van Ruiselede’ haar diep gekwetst heeft.

Volgens De Roo, die liever geen commentaar geeft op de inhoud van de brief, kwam de de keuze voor een fusie met Wingene niet zomaar uit de lucht vallen, al beseft ze ook dat het nieuws op maandag 25 april bij veel Ruiseledenaars als een donderslag bij heldere hemel kwam. “Het is niet onze gewoonte om zo te werken. Ik wil graag toegeven dat dit ook anders had gekund, met meer communicatie vooraf over het waarom en het hoe, in de gemeenteraad of op een breder platform. Misschien hebben we ons blindgestaard op het gemak van de fusies van Knesselare en Aalter en van Nevele en Deinze. Als we de burger onvoldoende voorafgaand hebben geïnformeerd, wil ik mij daarvoor persoonlijk nog eens verontschuldigen.”

Quote Het is pijnlijk en het kwetst mij heel diep dat ik na al die jaren van welgemeend en goed beleid ‘de Poetin van Ruiselede’ genoemd word en dat ik met goedkope leugens als ‘postjes­pak­ker’ weggezet word Greet De Roo

Ook het referendum van 27 november, dat de gemeente verplicht moest organiseren omdat twee Ruiseledenaars massaal handtekeningen gingen verzamelen, komt aan bod in de brief. Zowat veertig procent van de bevolking daagde op en stemde tegen de fusie. Zestig procent bleef thuis, waarop meerderheidspartij RKD stelde dat zestig procent van de bevolking niet tegen de fusie was. Dat zette bij veel inwoners kwaad bloed en leverde De Roo de bijnaam de ‘Poetin van Ruiselede’ op (Wingens ereburgemeester Hendrik Verkest (CD&V) verdedigde haar door vorige week de vergelijking met Churchill te maken - red). Met het verwijt heeft ze het erg moeilijk. “Ik kan en mag ondertussen terugblikken op ruim vijftien jaar burgermeesterschap en ik ben fier op wat we verwezenlijkt hebben. Nooit zijn er keuzes gemaakt op basis van persoonlijke belangen of voordelen, maar altijd vanuit het hart en het verstand voor Ruiselede. Het is pijnlijk en het kwetst mij heel diep dat ik na al die jaren van welgemeend en goed beleid ‘de Poetin van Ruiselede’ genoemd word en dat ik met goedkope leugens als ‘postjespakker’ weggezet word. Dit is niet wie ik ben!”

Emoties en inhoud

“Inderdaad, het zou anders geweest zijn als we aan iedereen hadden gevraagd of men voor Tielt, Wingene, Beernem of Aalter zou kiezen. Maar er kan nooit aan ieders keuze voldaan worden. Voorafgaand aan de verkiezingen van 2018 heeft Respect die vraag al gesteld aan de Ruiseledenaar, wat resulteerde in een heel diffuus antwoord (Aalter en Wingene kregen toen bijna evenveel stemmen - red.). En ook nu zijn verschillende interpretaties van de nee-stemmen mogelijk. Is men tegen een fusie tout court, omdat emoties overheersen op inhoud? Is men tegen de wijze waarop de fusieplannen zijn tot stand gekomen? Is men tegen een fusie met Wingene? Of zijn er nog andere redenen die te herleiden zijn tot de politieke verdeeldheid in Ruiselede, die soms verstikkend werkt?”

Geen klein broertje meer

De Roo adresseert ook het argument dat de fusie met Wingene (samen hebben beide gemeenten 20.000 inwoners, terwijl Vlaanderen eerder richting fusies met 40.000 inwoners lijkt te willen evolueren, al ligt dat cijfer niet vast) te kleinschalig zou zijn. Dat werd tijdens infovergaderingen trouwens niet ontkend door experts. “Als er later grotere fusies zullen opgelegd worden, zullen we tenminste niet meer ‘het kleinste broertje’ zijn in het fusieverhaal”, zegt De Roo daarover.

Tot slot geeft ze ook toe dat het resultaat van het referendum een duidelijk signaal was. “Het signaal van de burger is niet te miskennen. Er is meer nood aan meer duidelijke communicatie en participatie. Maar er rest nog een lange tijd tussen een principiële en definitieve beslissing tot fusie. Die tijd zal nodig zijn. Maar ongetwijfeld leidt het participatietraject tot een nieuwe dynamiek en versterkte identiteit van Ruiselede. Ik zal erover blijven waken dat u nu en in de nabije toekomst fier en gelukkig bent als Ruiseledenaar!”

De resultaten van het referendum komen op maandag 19 december aan bod op de gemeenteraad. Aangezien het om een kennisname gaat, zal er niet over gestemd worden.

Morgenavond reageert de oppositie op de open brief van de burgemeester.

