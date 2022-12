Bubbels en opnieuw een extra grote prijzenpot bij de eindejaarsactie in Ruiselede

De werkgroep kon terug rekenen op een financieel duwtje in de rug van het gemeentebestuur, waardoor er 12.000 euro in de prijzenpot zit. “Per aankoopschijf krijgt de klant een kraslotje en elke handelaar bepaalt zelf op welk bedrag een lotje uitgedeeld wordt”, zegt Petra De Roust. “Klanten kunnen meteen krassen en weten dus ook meteen of ze iets gewonnen, iets wat de klanten als een groot voordeel ervaren. De prijzen bestaan uit flessen Spumante-wijn en aankoopbonnen. Die aankoopbonnen kan men spenderen in de zaak waar men het winnende lotje kreeg. Maar ook lotjes waarmee klanten niet meteen in de prijzen vielen blijven iets waard, want ook dit jaar komt een groot rood kerstcadeau aan de kerstboom aan het gemeentehuis. Alle niet-winnende lotjes kunnen daar gedeponeerd worden en na de feestdagen wordt dan een extra trekking voorzien.”