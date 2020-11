Bruin gespuis-incident: oppositie eist sancties tegen schepen, burgemeester wil zaken intern uitklaren

Tielt #ZORGVOOR­LICHT: 800 kaarsjes brengen licht aan Sint-Andrieszie­ken­huis

17 november Het Sint-Andriesziekenhuis nam #ZORGVOORLICHT, de oproep van VTM NIEUWS en HLN om overal in het land lichtjes aan te steken, letterlijk op. De zorgmedewerkers lieten maar liefst 800 theelichtjes branden in de binnentuin en dit als teken van verbondenheid en hoop. Matthijs Samyn, verpleegkundig directeur: “Een lichtje voor elke medewerker, en bij uitbreiding voor onze patiënten en hun familie. Het is iets wat we sterk nodig hebben in deze donkerdere dagen. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor elkaar.”