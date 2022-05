Boekenruilkastje in de stijl van een Britse telefooncel in Kruiskerke

Een boekenruilkastje is een bibliotheekje dat gratis te gebruiken is. Iedereen kan er een tweedehandsboek uit kiezen en meenemen naar huis. Al wordt er wel verwacht dat je dan een ander boek in de plaats achterlaat. Het gemeentebestuur was al langer van plan zo’n kastje in elke parochie te plaatsen. Vorig jaar werd een eerste kastje geopend aan de kerk van Ruiselede en lokaal kunstenaar, anglofiel en manusje-van-alles Marc Vandaele zorgde in opdracht van het gemeentebestuur ook voor een kastje in Kruiskerke. Het kreeg de vorm van een Engelse telefooncel. Tegelijk werd ook het bestaande boekenruilkastje aan de kerk van Ruiselede in een nieuw jasje gestopt door de leerlingen Beeldende Kunst. Het kreeg een mooi, veelkleurig jasje. Na de rioleringswerken zal ook in Doomkerke nog een kastje komen.