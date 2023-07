Provincie lanceert opnieuw de campagne ‘Airkoe’: landbou­wers kunnen gratis schaduwbo­men bestellen voor hun vee

Net als vorig jaar rolt de Provincie West-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met Stadlandschap Leie en Schelde en Stadlandschap West-Vlaamse hart, opnieuw de ‘Airkoe’ – campagne uit. Via die campagne kunnen landbouwers gratis schaduwbomen bestellen, inclusief aanplanting en boombescherming, om hun vee in de weides in de toekomst zo voldoende verkoeling en schaduw te bezorgen.