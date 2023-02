Bestuursleden Ruiseleedse Oldtimer Club stappen massaal op, stichter doet alleen voort: “De matrozen zijn weg, maar de kapitein blijft op het schip”

Schuiferskapelle De Dorpsparel organi­seert fotozoek­tocht

Zaterdag gooit basisschool De Dorpsparel in Schuiferskapelle de deuren open tussen 13.30 uur en 17 uur. Aan de opendeurdag is ook een fotozoektocht gekoppeld die je langs verschillende locaties in het dorp voert.

