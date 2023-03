Bestuurder gewond na klap tegen boom

De bestuurder was dinsdagavond met zijn grijze Volkswagen Caddy omstreeks 20.15 uur onderweg in de Bruggesteenweg in de richting van Ruiselede. Ter hoogte van Doomkerke verloor de bestuurder de controle over zijn stuur. Hij reed uiteindelijk tegen een boom langs de weg. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse. De brandweer moest het portier van de wagen openknippen om de bestuurder uit het voertuig te halen. De bestuurder werd afgevoerd naar het ziekenhuis, hij verkeert niet in levensgevaar. De Volkswagen Caddy is perte totale. Door het ongeval was de Bruggestenweg een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.