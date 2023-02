Bestuur Ruiseleedse Oldtimer Club stapt op na geruzie, maar oprichter gaat alleen voort: “Ik ben geen opgever”

RuiseledeEr is een bommetje ontploft binnen het bestuur van de Ruiseleedse Oldtimer Club. Tien bestuursleden, inclusief de voorzitter, zijn opgestapt. De dag nadien werd via sociale media het nieuws verspreid dat de club er definitief mee ophoudt. “Fake news”, reageert oprichter Jacques Verstraete (76). Hij wil de derde editie van de populaire ROC Classic-rondrit op eigen houtje organiseren. Volgens de opgestapte bestuursleden was het erg moeilijk samenwerken met de stichter.