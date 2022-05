BELOOFD IS BELOOFD. Hoe zit het met de nieuwe cultuurzaal? En waar blijft het veilige fietspad naar Beernem?

Beernem Discussie tussen landbouwer en gemeente Beernem escaleert: verbin­dings­weg langs Grote Routepad helemaal omgeploegd

Een verbindingswegje in de Gevaerts-Noord in Beernem beroert de gemoederen. Nauwelijks had de gemeenteraad in april de erkenning als gemeenteweg goedgekeurd, of de eigenaar had de wegel helemaal omgeploegd. “Ik blijf in gesprek met de betrokken landbouwer, maar de situatie zal in ere hersteld moeten worden", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

