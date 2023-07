Automobilist (23) gewond na klap tegen elektriciteitspaal: voertuig mist nipt gemetselde duiker

Vrijwilli­gers gezocht voor senioren­feest

Wingene organiseert op donderdag 31 augustus een seniorenfeest voor alle 55-plussers die in Wingene wonen of lid zijn van een seniorenvereniging die actief is in de gemeente. In de sporthal zijn er vanaf 13.30 uur optredens van de Vlaamse Jukebox, Showballet Showcase en goochelaar Armand Magic en dit in combinatie met lekker eten en drinken. Om de festiviteiten in goede banen te leiden is de gemeente nog op zoek naar vrijwilligers, van signaalgevers op de parking tot bestellers en afwassers. Voel je je geroepen? Via www.wingene.be kan je je opgeven. Inschrijven voor het seniorenfeest kan trouwens tot 15 augustus via dezelfde website.