Appartementsprijzen in Ruiselede blijven stijgen

Wingene Belbushal­te aan opvangcen­trum Wingene geschrapt: “Het was zoveel makkelij­ker voor iedereen toen de belbus gewoon voor de deur stopte”

Er stoppen sinds 1 januari geen belbussen meer aan het opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene. Voor de bewoners zit er niets anders op dan tot aan de halte aan gemeenschapsvoorziening De Zande te stappen. “Zeker voor de kinderen die naar school moeten, is dit een stap achteruit”, zuchten de asielzoekers. De Lijn en burgemeester Lieven Huys benadrukken dat de afstand naar de volgende halte beperkt is.

16 januari