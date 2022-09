Aanleg nieuwe riolering in Brandstraat uitgesteld

Pittem/Tielt Cafébaas van d’Hespe blaast voormalig restaurant Le Chambord nieuw leven in als grillres­tau­rant: “Blij dat de opening in zicht is”

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Jeppe Verdoodt (26) opent op 5 oktober de deuren van grillrestaurant Chambord in de Tieltstraat in Pittem, net tegen de grens met Tielt. De 26-jarige cafébaas van d’Hespe had in 2019 al plannen om daar een horecazaak te openen, al liep dat plan wat vertraging op.

