Aangepaste verkeersmaatregelingen tijdens Kille Winternacht

Langs de Groenstraat en het weggedeelte tussen de Tielstraat en de Toekomstlaan zal er eenrichtingsverkeer voorzien worden. Enkel het verkeer in de rijrichting van de Groeneweg en de Toekomstlaan is toegelaten. Er geldt ook eenrichtingsverkeer langs de Groeneweg. Het verkeer mag enkel in de richting van de Pontstraat rijden. Langs de Toekomstlaan wordt er ook eenrichtingsverkeer voorzien. Enkel het verkeer in de rijrichting van de Tieltstraat is er toegelaten. Daarnaast is er een parkeerverbod van kracht in de Tieltstraat. Ter hoogte van het skatepark komt een Kiss & Ride.