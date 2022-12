700.000 keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Ruiseledenaars het meest in 2022

RuiseledeMet het nieuwe jaar in het verschiet is het hoog tijd om even terug te kijken op 2022. U, beste lezer, klikte onze artikels over het leven in en rond Ruiselede het afgelopen jaar bijna 700.000 keer aan. We blikken graag nog even terug op de vijf meest gelezen artikels van het voorbije jaar. En blijf bij ons in 2023!

Het zal niemand verbazen dat de fusie hét nieuws was van het voorbije jaar in Ruiselede. In eerste instantie was er op 25 april om 20 uur ‘s avonds de eigenlijke aankondiging van de fusie met Wingene, waarbij Greet De Roo en Lieven Huys elkaar de hand reikten. Voor heel veel Ruiseledenaars was het een complete verrassing, iets wat dan weer uitmondde in een referendum. De ontwikkelingen daarrond werden ook met argusogen gevolgd door zowel voor - als tegenstanders.

Maar de Ruiseledenaars lieten ook hun hart zien in 2022. Na een oproep van de Oekraiens-Ruiseleedse Lena Havrylyuk en Galina Melnik werden massaal hulpgoederen naar de voormalige brandweerkazerne gebracht en op vrachtwagens geladen. Twee volle vrachtwagens, met zomaar eventjes 18 ton hulpgoederen aan boord, vertrokken in maart richting Oekraïne. Lena kon haar tranen niet bedwingen bij het zien van al die solidariteit.

Wat luchtiger, maar niet zoveel minder vaak gelezen was de deelname van de Ruiseleedse kunstfotografe Sylvia Konior aan ‘Bake Off Vlaanderen.’ Sylvia is een ietwat vreemde eend in de bijt, want als kunstenares is ze niet bang om taboes te doorbreken. Zo maakte ze al verschillende naakte zelfportretten, terwijl ze voor een kunstproject ook eens 138 orgasmes op een uur tijd had. Iets waar Wim Opbrouck toch eventjes stil van werd.

Nog in de top vijf vinden we een heel recent stuk terug over een globetrottend jong koppel. Eline Hullebusch, de dochter van Ruiseledenaar Chris Hullebusch, woont namelijk samen met haar vriend Simon Peeters in het noorden van Zweden in Lapland. Het is er twintig graden onder nul, maar ze verloren hun hart aan het land en runnen er samen B&B Langforsen. “Op het noorder­licht raak ik nooit uitgekeken”, aldus Eline.

Tot slot deed de Ruiseleedse aflevering van onze Huizenjacht-reeks het erg goed. Daarbij gingen we luisteren bij Jelle Rutsaert van het gelijknamige vastgoedkantoor. Volgens de makelaar is het dorp in trek als woongemeente. “Niet alleen voor wie hier is opgegroeid, maar ook voor jongvolwassenen uit Aalter die meer waar voor hun geld willen.”

