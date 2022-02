Zweedse pers verklaart oorlog aan koningshuis: “Wat een gênante poging om ons het zwijgen op te leggen”

RoyaltyWat is er toch aan de hand in Zweden? Kroonprinses Victoria (44) en prins Daniel (48) stonden bekend als één van de meest liefdevolle en standvastige koninklijke koppels, maar de afgelopen weken rapporteerden de Zweedse media over een op til staande scheiding. Het koppel ontkende formeel in een uitzonderlijke verklaring, tot grote verbolgenheid van de media, die zich niet zomaar als ‘roddelpers’ laat wegzetten. “Om ethische redenen hadden we ervoor gekozen om niet al het materiaal en de informatie waarover wij beschikken te publiceren. Maar nu zij reageren, veranderen de spelregels volledig.”