Zweedse kroonprinses Victoria ontkent relatieproblemen

Showbizz Heeft Queen Elizabeth corona? Het paleis wil het niet ontkennen of bevestigen

Buckingham Palace wacht in spanning af of koningin Elizabeth (95) besmet is geraakt met het coronavirus. De Queen had de afgelopen week contact met haar zoon, prins Charles (73), die donderdag positief testte. Sindsdien wordt de gezondheid van de koningin scherp in de gaten gehouden.

11 februari