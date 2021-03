Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel herstellen goed van Covid-19

Tegenover het Zweedse vrouwenblad ‘Svensk Damtidning’ heeft het hof ook geprobeerd de ongerustheid over prins Daniel weg te nemen. Hij heeft in 2009 een niertransplantatie ondergaan en hoort dus bij de risicogroep als het gaat om het coronavirus. Er was in Zweden enige beroering ontstaan toen bekend werd dat hij Covid-19 had. Volgens een woordvoerder is Daniel ‘een beetje ziek’, maar was hij in goede conditie voordat hij positief testte op het virus. Hij is nog niet gevaccineerd.