Zweedse koning Carl Gustaf (76) moet volgende week hartoperatie ondergaan

Dreigt er een einde te komen aan de monarchie? In Zweden wordt de discussie heviger dan ooit gevoerd. Historicus Herman Lindqvist (79), oud-leraar van kroonprinses Victoria (45), is ervan overtuigd dat prinses Estelle (10) ‘de laatste koningin’ zal worden. “Er is een trend in die richting merkbaar. Over dertig tot veertig jaar is de monarchie dood”, meent hij. Het maakt de toekomst voor Estelle bijzonder onzeker, terwijl haar ouders er net alles aan doen om haar standvastig op te voeden.