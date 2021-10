Zweedse hof is duidelijk: “Ook prinses Estelle mag trouwen met wie ze wil, man of vrouw”

Royalty Tuurlijk mag prinses Elisabeth trouwen met een vrouw, maar maken haar kinderen dan nog aanspraak op de troon?

15 oktober Als kroonprinses Elisabeth later met een vrouw in het huwelijk treedt, dan kan ze nog altijd koningin worden. Dat werd formeel bevestigd door premier De Croo: “Een kroonprins of -prinses heeft op dat vlak dezelfde rechten als alle Belgen.” Hij volgt daarmee de Nederlandse premier Rutte, die eerder deze week een bepaling van 20 jaar geleden van tafel veegde. Waar beide heren geen antwoord op konden of wilden geven: wat gebeurt er dan met eventuele kinderen uit zo’n huwelijk? “Stel dat Elisabeth ooit bevalt van een donorbaby: dan zitten we met een interpretatieprobleem van de Grondwet.”