Zware ontgroening van Diana in ‘The Crown’ doet denken aan Meghan Markle: “De pers en het paleis maakten haar leven een hel”

Royalty Meghan Markle schreef misschien wel het opiniestuk van het jaar: “Zit ook strategi­sche reden achter”

26 november In een opvallend opiniestuk in The New York Times heeft Meghan Markle onthuld dat ze een miskraam heeft gehad. Hebben koppels die dat ook meegemaakt hebben daar iets aan? En hoe ongezien is het, dat een Britse royal dit doet? “Even revolutionair als Diana”, klinkt het bij royalty-experts.