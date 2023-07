Zoveel verdient prins William exact (en volgend jaar krijgt hij nóg meer)

ROYALTY PORTRET. Nederland­se prinses Alexia wordt 18: “Enige zus die weerwoord biedt bij woe­de-uitbar­sting van Wil­lem-Alexander”

“Ze is een prinses met een randje”. Prinses Alexia, dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima en petekind van onze koningin Mathilde, is vandaag 18 geworden. Op een dotatie als verjaardagscadeau hoeft ze niet te rekenen, op de steun van het volk wél. Ook al is haar gedrag niet altijd even voorbeeldig als dat van prinses Amalia (19) of Ariane (16). Wij schetsen een portret van de glamoureuze, maar rebelse prinses. “Ze werd al scheldend gefilmd tijdens een skitrip in Oostenrijk.”