Zoveel brachten miljoenendeals Harry en Meghan al op sinds de Megxit: “Binnenkort zijn ze miljardairs”

30 miljoen euro hebben ze op de bank staan, maar binnen een jaar zal dat waarschijnlijk tien keer zoveel zijn. En geen cent ervan komt van de koninklijke familie. Het hoeft dus niet gezegd dat Harry en Meghan er vandaag de dag warmpjes bijzitten. Dat mag je best letterlijk nemen, want met een deel van hun gezamenlijke fortuin kochten ze zopas nog een luxevilla van 12 miljoen in het zonnige Californië.