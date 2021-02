Zorgen om toestand van 99-jarige prins Philip nemen toe na bezoek prins Charles

Prins Charles had er zaterdag duidelijk veel voor over om zijn vader te bezoeken. De reis van zijn woning Highgrove House in Gloucestershire naar het King Edward VII-ziekenhuis in Londen - waar Philip verblijft - duurt meer dan twee uur, maar toch kwam de Britse prins langs om zijn zieke vader een hart onder de riem te steken. Omdat ziekenhuisbezoek onder de huidige coronamaatregelen eigenlijk niet is toegestaan vroegen veel mensen zich op sociale media meteen af of de gezondheid van Philip misschien verslechterd was. Maar volgens Buckingham Palace voelt de hertog van Edinburgh zich naar omstandigheden nog steeds goed. Verdere commentaar wordt echter niet geleverd.

Prins Philip werd afgelopen dinsdag opgenomen in het ziekenhuis, nadat de 99-jarige hertog onwel werd. Het is niet het eerste ziekenhuisbezoek van de echtgenoot van koningin Elizabeth, die de afgelopen jaren meerdere malen werd opgenomen. Zijn gezondheid is al veel langer fragiel, wat alle bekommernissen om zijn toestand momenteel in de hand werkt. In 2008 werd Philip voor één van de eerste keren in langere tijd in het ziekenhuis opgenomen. Toen bracht hij er drie dagen door, nadat hij ziek was geworden door een infectie op zijn borst.

In 2011 onderging Philip dan weer een hartoperatie, omdat hij een verstopte kransslagader bleek te hebben. En met het klimmen der jaren vertoont Philip meer en meer sporen van ouderdom en slijtage: in 2017 besloot hij een punt te zetten achter zijn publieke activiteiten en met pensioen te gaan, deels vanwege zijn zwakke gezondheid. Prins Charles geeft bij een aantal gelegenheden zijn plaats naast de koningin ingenomen, zoals het verwelkomen van gasten bij staatsbezoeken.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het ziekenhuis waar prins Philip verblijft wordt bewaakt door de politie. © AP

Verkeersongeluk

Niet lang na het bekendmaken van zijn pensioen, werd de hertog van Edinburgh weer meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Zo kreeg Philip in 2018 onder meer een nieuwe heup, waarvan de operatie er bijna voor zorgde dat hij de bruiloft van Harry en Meghan miste. Volgens ingewijden was Philip vastberaden om de ceremonie bij te wonen. Zo kwam hij naar verluidt op krachten door de trappen in Windsor Castle meerdere keren op en af te lopen.

Een jaar later werd Philip, net zoals dinsdag, uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De hertog zou toen behandeld worden voor “een aandoening waarvan bekend was dat hij die had”. In hetzelfde jaar, 2019, raakte de destijds 97-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth ook nog betrokken bij een verkeersongeluk, waarbij de inzittenden van een andere auto lichtgewond raakten. Hij zei dat hij werd verblind door de zon, maar volgens een van de andere betrokkenen was het die dag bewolkt. Enkele weken later leverde de prins vrijwillig zijn rijbewijs in.

De verwachting is dat Philip dit keer nog een aantal dagen opgenomen blijft ter observatie en om uit te rusten. Volgens een bron rond de koninklijke familie heeft de opname niet te maken met corona. De koningin verblijft vooralsnog in Windsor Castle, het paleis bij Londen waar het koninklijk paar sinds het begin van de coronacrisis vertoeft.