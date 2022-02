Zorgen om gezondheid koning Albert na herdenking in Laken: “Vroeger leunde Paola op hem, nu moet het omgekeerd”

RoyaltyWie verwacht had dat prinses Delphine (53) alle aandacht zou opeisen tijdens de jaarlijkse eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken, had het mis. Alle ogen waren op koning Albert (87) gericht, al had dat voor één keer niets met zijn buitenechtelijke dochter te maken. Zo was vooral zijn - letterlijk - wankele gezondheid onderwerp van gesprek: “Toen ik koning Albert zo zag, was ik enorm geschrokken. Al is het nu al een tijdje geweten dat zijn gezondheid enorm achteruit gaat.”