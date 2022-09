Zorgen om 'gekneusde' handen van de Queen na benoeming nieuwe premier

RoyaltyQueen Elizabeth (96) heeft de kersvers verkozen Liz Truss (47) officieel benoemd tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Eerder op de dag diende Boris Johnson (58) zijn ontslag in bij de koningin. Op foto’s is te zien hoe de Queen, leunend op een wandelstok, de hand schudt van de nieuwe premier. Het zijn echter de handen van Elizabeth die onderwerp zijn van gesprek.

Koningin Elizabeth stelde Truss aan als de nieuwe eerste minister in Balmoral Castle, haar buitenverblijf in Schotland. Vanwege “mobiliteitsproblemen” vond de zogenaamde ‘kissing hands’-ceremonie plaats in Balmoral Castle, en niet in Buckingham Palace in Londen. Het was de eerste keer sinds eind juli dat de koningin zich liet zien en voor het eerst sinds 1908 vond de benoeming van de nieuwe premier niet in de Britse hoofdstad plaats.

De foto’s die werden vrijgegeven wekten zorgen op bij royaltywachters en fans. Tijdens de plechtigheid stond de Queen voorovergebogen en ze had een wandelstok nodig om zichzelf te ondersteunen. Ze was ook veel minder formeel gekleed dan normaal. “Een merkbaar verschil in vergelijking met de laatste twee keer dat ze de nieuwe premier ontmoette”, merkte de Britse media op. In 2016, toen Theresa May aantrad, en in 2019, toen ze Boris Johnson voor het eerst ontving, stond de koningin rechtop en droeg ze conventionelere jurken.

Gekneusde handen?

Bovendien viel het op dat de Queen “gekneusde, paarse handen” had. “Wat is er gebeurd met de handen van de koningin? Ze zijn helemaal blauw en paars”, klonk het bezorgd op Twitter. Of ook: “Is de koningin soms gevallen? Als ik de foto’s bekijk en haar handen zie... Ze ziet er erg zwak uit”, “Ik maak me zorgen over de handen van de koningin” en “Wat scheelt er met de Queen? Ze ziet er helemaal niet goed uit.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de handen van de Queen voor beroering zorgen. Tijdens het staatsbezoek van de Jordaanse koning Abdullah en koningin Rania in 2019 verscheen Elizabeth ook met ‘gekneusde’ handen. Vorig jaar ging er dan weer een foto viraal van de koningin die met ‘paarse’ handen een audiëntie hield in Windsor Castle, wat tevens voor ongerustheid zorgde.

Een Britse arts verklaarde toen in de media wat de oorzaak zou kunnen zijn: “Het kan het fenomeen van Raynaud (aanvallen van koude, gevoelloze vingers of tenen, red.) zijn of ze kan gewoon echt koude handen hebben. Het paars is te wijten aan zuurstofarm bloed”, zei dokter Jay Verma. “Dat kan worden veroorzaakt door een gebrekkige bloedsomloop, een broze huid, blootliggende aderen, blauwe plekken of lekkage van bloed naar het weefsel onder de huid.”

Tijdens het staatsbezoek van de Jordaanse koning Abdullah en koningin Rania in 2019 verscheen Elizabeth ook met 'gekneusde' handen, wat voor ongerustheid zorgde.

