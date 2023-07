Zorgeloos tussenjaar, studeren zonder uitkering of ploeteren in het leger: wat gaan deze prinsen en prinsessen doen na hun middelbare school?

Royalty Betrapt op cocaïne en orale seks: hoe “verontrus­ten­de tapes” van Britse royal het koninklijk paleis deden daveren

Seks, drugs, afpersing en een undercoveroperatie in het Hilton Hotel. Het zouden de ingrediënten kunnen zijn van een detectiveroman, maar in 2007 was het wel degelijk de realiteit waar de Britse koninklijke familie mee geconfronteerd werd. In deze nieuwe reeks duiken we elke week in een schandaalrijk koninklijk verhaal. Met vandaag: de “verontrustende tapes” die Buckingham Palace op zijn grondvesten deden daveren.