Zoon van prinses Stéphanie van Monaco wordt vader: “Het is een meisje”

Louis Ducruet sprak afgelopen april al over zijn kinderwens - en ook die van prinses Stéphanie om grootmoeder te worden. “De druk is groot vanuit mijn grootmoeder langs vaders kant, mijn moeder en die van Marie die ons regelmatig de vraag stellen”, vertelde Louis destijds aan ‘Point de vue’. “Ik wil zelf al een aantal jaren vader worden, maar Marie wil nog even wachten. Ik geloof dat 30 jaar de juiste leeftijd is om onze kinderwens in vervulling te laten gaan.” En zo gezegd zo gedaan. Want drie dagen na Louis’ dertigste verjaardag, kondigden hij en Marie de blijde gebeurtenis aan.