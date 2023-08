Zoon van prins Albert haalt hard uit in interview: “Ik ben niet onwettig”

Alexandre zegt in het interview naar aanleiding van z'n 20ste verjaardag, op 24 augustus, dat hij huivert van de term ‘buitenechtelijk’. “Ik ben niet ‘onwettig’”, klinkt het. “Toen ik geboren werd, was geen van m’n ouders betrokken bij een ander huwelijk en ze hebben geen overspel gepleegd. Dat woord gebruiken is beledigend.” Hij vertelt ook dat hij met trots de achternaam Grimaldi draagt. “Mijn vaders naam is Grimaldi en het is logisch dat dat bij mij eveneens zo is. Ik heb mezelf nooit Coste (de familienaam van z'n moeder, nvdr) of Coste-Grimaldi genoemd. Niet op m’n identiteitskaart, niet op school of op diploma’s. Degenen die me wel zo noemen doen dat met slechte intenties! Ik zal procederen als het nodig is.”