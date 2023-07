Zoon van Noorse Mette-Marit breekt met controversiële vriendin (en daar zal de kroonprinses niet rouwig om zijn)

royaltyDe Noorse kroonprinses Mette-Marit (49) kan opgelucht ademhalen. Haar zoon Marius (26) is uit elkaar met zijn vriendin Nora (26). Zij was een omstreden realityster die enkele maanden geleden zichzelf en daarmee óók de koninklijke familie in diskrediet bracht. Want had ze een zakje cocaïne in haar hand of niet?

Een ogenschijnlijk onschuldige foto van twee jongedames veroorzaakte in februari een rel in Noorwegen. Nora Haukland liet zich fotograferen door en met haar beste vriendin Sophie Elise. Aandachtige kijkers viel het op dat zij in haar linkerhand een doorzichtig zakje vasthield waarin wit poeder leek te zitten. Het beeld stond maar enkele minuten online op het Instagramprofiel van Elise, maar screenshots ervan gingen viraal. En daarmee de geruchten dat het om cocaïne ging.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Nora (rechts) houdt een zakje vast in haar linkerhand. Deze foto veroorzaakte een mediastorm in Noorwegen. © rv

Het werd zo’n mediastorm, doordat Nora een influencer was en geacht werd het goede voorbeeld te geven aan haar 70.000 — hoofdzakelijk jonge — volgers. Maar ook en vooral doordat ze samen was met Marius Borg Høiby, het oudste kind van kroonprinses Mette-Marit en pluszoon van kroonprins (en toekomstig koning) Haakon. Nora weigerde te reageren. Eerst vertrok ze halsoverkop op vakantie naar Barbados met Marius, en bij haar terugkeer bleef ze de lippen stijf op elkaar houden.

Volgens Noorse media waren Haakon en Mette-Marit furieus over de foto. Het zou hebben geleid tot verhitte discussies over mogelijke imagoschade voor de koninklijke familie. Nora woonde destijds bij hen in, op het koninklijk domein Skaugum in Oslo.

Ruig leven

Mette-Marit heeft nochtans zelf een ruig leven geleid, vóórdat ze Haakon ontmoette. In haar puberteit experimenteerde ze met drugs en tijdens haar universiteitsjaren zat ze meer in de nachtclubs van Oslo dan op de schoolbanken. Bovendien was ze ongepland zwanger geworden: uit een kortstondige relatie met een veroordeelde drugsdealer was Marius geboren. Ze voedde hem de eerste jaren alleen op.

Toen Marius vier was, trouwde Mette-Marit met kroonprins Haakon en werd haar zoon lid van de koninklijke familie. Toch kreeg hij nooit de titel van prins en was het vanaf het begin duidelijk dat hij nooit aanspraak zou maken op de troon. Als stiefkind van Haakon was er wel grote media-aandacht voor hem. In zijn puberteit haalde hij vaak het nieuws met zijn slechte schoolresultaten, onstuimige liefdesleven en dronken feestjes.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marius als tiener met zijn moeder Mette-Marit en plusvader Haakon. © Reporters

Al die spiedende ogen beu, maakte Marius op zijn twintigste verjaardag zijn beslissing bekend om zich terug te trekken uit het publieke leven. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten, waar hij economie ging studeren aan de universiteit van Santa Monica. Ondanks zijn hang naar anonimiteit bleef hij ongewild in de aandacht. Media schreven hoe zijn studies mislukten, en hij daarna een jobhopper werd. Hij was achtereenvolgens redacteur bij een modeblad, makelaar en ontwikkelaar van een datingapp. De man van twaalf stielen, dertien ongelukken.

Intussen was Marius in Los Angeles verliefd geworden op ex-Playboy-model Juliane Snekkestad (27). Het stel verhuisde naar Londen, waar zij haar filmcarrière probeerde te lanceren. Zonder succes. Met hangende pootjes keerden ze samen terug naar hun thuisland Noorwegen, waar hij in een garage begon als mecanicien. In 2022 gingen Marius en Juliane na vier jaar uit elkaar. Hij trok weer in bij zijn moeder en plusvader op Skaugum.

Love Island

En toen kwam Nora Haukland op de radar. Een influencer en realityster, die nog de Noorse versie van het koppelprogramma ‘Love Island’ had gewonnen met ene Johannes. De twee verloofden zich, maar bleven niet samen. Na haar relatiebreuk stuurde Nora Marius een privébericht op Instagram dat ze graag wilde motorrijden met hem. Hij had een motor en ook wel de goesting om haar achterop mee te nemen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marius en Nora in gelukkigere tijden. © Instagram

De vonk sloeg over. Al snel gingen ze samenwonen, in eerste instantie op Skaugum. Het leek grote liefde. Zij sprak alleen maar lovende woorden over hem: “Marius kan goed praten over zijn gevoelens, wat ik belangrijk. Hij is mijn beste vriend geworden.” Niets wees erop dat ze relatieproblemen hadden. Onlangs verhuisde het koppel nog naar hun eigen appartement in Frogner, een van de chiqueste wijken in Oslo. Met journalisten deelden ze hun vakantieplannen: ze zouden er deze zomer samen met de motor op uittrekken.

Het nieuws over hun relatiebreuk, dat Nora bevestigde in de krant ‘VG’, komt dan ook onverwacht. Noorse media vermoeden dat Marius zijn koffers al gepakt heeft en is teruggekeerd naar zijn moeder, zoals hij destijds deed na zijn breuk met Juliane.

LEES OOK.