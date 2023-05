Zong het koor ‘Vagina Camilla’ tijdens kroning? Misbegrepen koorzang gaat viraal

royalty Prins William probeert pintje te tappen: “Maar ik ben beter in het drinken van pintjes”

De Britse prins William heeft de Dog and Duck pub bezocht in de Londense wijk Soho. Daar mocht hij zelf een pintje tappen. Maar hij was niet onder de indruk van zijn eigen capaciteiten. “Ik heb niet heel veel ervaring met pinten tappen. Ik ben beter in pinten drinken”, vertelt de prins van Wales al lachend.