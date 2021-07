Zonder vuurwerk en Claire, maar mét Delphine en een primeur voor Elisabeth: zo verloopt nationale feestdag voor de royals

RoyaltyVandaag wordt in ons land de 140ste editie van de Nationale Feestdag gevierd, al ziet die er dit jaar helemaal anders uit dan voorgaande jaren. Zo staat de traditionele plechtigheid op het Paleizenplein in Brussel dit jaar volledig in het teken staan van iedereen die zich de afgelopen maanden heeft ingezet in de strijd tegen de coronapandemie. Het militair en burgerlijk defilé vindt na een jaar afwezigheid dus opnieuw plaats, maar voor het traditionele vuurwerk en het volksfeest in het Warandepark is het nog te vroeg.

De nationale feestdag moest vorig jaar nog in afgeslankte vorm plaatsvinden door de coronapandemie. Van een militair defilé was toen bijvoorbeeld geen sprake. In de plaats daarvan bracht de koning een sobere hulde aan de slachtoffers van COVID-19 en iedereen die zich inzette in de strijd tegen het virus, en was er ook drie minuten stilte.

Burgerlijk defilé

Dit jaar is er meer ruimte voor feestelijkheden: zo volgt weldra het militair en burgerlijk defilié op het Paleizenplein in Brussel. De nationale feestdag draait dit jaar rond de ‘Covid-helden’, zo maakte de federale regering deze week bekend. Het gaat dan om het personeel van Defensie, de politie en andere veiligheids-en hulpdiensten, maar ook om gewone burgers die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen in de strijd tegen de coronapandemie. Zij worden dan ook in de bloemetjes gezet tijdens het burgerlijk defilé - dat om 14.40 uur begint op het Paleizenplein.

Volledig scherm Prinses Eleonore, prins Gabriel, kroonprinses Elisabeth en prins Emmanuel. © BELGA

Militair defilé

Het militair defilé daarentegen - dat al om 14 uur begint - krijgt dit jaar een make-over. “Het wordt een aantrekkelijke en eigentijdse viering. Het zal compacter en moderner zijn.” Het defilé op het Paleizenplein wordt begeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen van Defensie, die werken van Belgische artiesten zal spelen. Maar ook elders in het land treden Belgische muzikanten op ter ere van de nationale feestdag: onder meer Loïc Nottet, Joost Zweegers, Bazart, Zwangere Guy en Roméo Elvis zullen te zien zijn op vijf locaties in Namen, Limburg, Henegouwen, Vlaams Brabant en Brussel. Het live-publiek bestaat telkens uit Covid-helden.

Prinses Delphine aanwezig

Zoals elk jaar speelt de koninklijke familie een belangrijke rol op de nationale feestdag. Tijdens het defilé nemen dit keer voor het eerst prinses Delphine en haar echtgenoot Jim O’Hare plaats op de koninklijke tribune, naast koning Filip en koningin Mathilde, prinses Astrid en prins Lorenz en prins Laurent. Kroonprinses Elisabeth neemt zelf deel aan het defilé, als kadet op de Konklijke Militaire School in Brussel waar ze het afgelopen jaar studeerde.

Volledig scherm Kroonpinses Elisabeth loopt voor het eerst mee tijdens het defilé. © BELGA_HANDOUT/KONINKLIJK PALEIS BRUSSEL/BAS BOGAERTS

Belgische mode

Prinses Elisabeth koos voor de plechtigheden trouwens voor een jurk van modehuis Natan. En ook haar moeder koningin Mathilde is gehuld in een creatie van het label. De 19-jarige troonopvolgster heeft gekozen voor een “nauwsluitende jurk in een oranje, gebloemde stof”, laat het modehuis weten. Elisabeth draagt een bijpassend hoofddeksel van hoedenmaakster Fabienne Delvigne.

Te Deum met gezin

In de voormiddag stonden er eerst de traditionele Te Deums op de planning, onder meer in de Sint-Michels-en-Sint-Goedelekathedraal in de hoofdstad, waar de koning en koningin aanwezig waren. Zij trokken na afloop van het defilé ook nog naar een residentie voor volwassenen met een ernstige mentale beperking in Ottignies en naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

Volledig scherm Het gezin was deze voormiddag aanwezig bij het Te Deum in de Sint-Michels-en-Sint-Goedelekathedraal in de hoofdstad. © Photo News

