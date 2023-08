Zo zal het overlijden van Queen Elizabeth 1 jaar later herdacht worden

Royalty Sarah Ferguson geeft na amputatie gerecon­stru­eer­de borst bijzondere naam

Sarah ‘Fergie’ Ferguson (63), de ex-vrouw van prins Andrew, onderging een tijdje geleden een borstamputatie. In juni werd er bij haar borstkanker vastgesteld. De hertogin van York vertelt in haar eigen podcast ‘Tea Talks with the Duchess and Sarah’ dat ze haar nieuwe borst een naam heeft gegeven.