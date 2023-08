Zo zag Meghan Markle eruit tijdens haar prille acteerdebuut in ‘Married With Children’: “Haar vader werkte op de set”

Wie goed kijkt, kan een piepjonge Meghan Markle spotten in een aflevering genaamd ‘The Undergraduate’ uit 1995. Ze heeft geen tekst en is vooral in de achtergrond te zien. Dat ze een klein rolletje in de serie te pakken kon krijgen, is geen toeval. Haar vader was namelijk erg betrokken bij het maken van ‘Married With Children’. Hij was lichttechnicus en cameraman zo lang de reeks bestond.