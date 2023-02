Zo zag je Willem-Alexander nog nooit: Nederlandse koning toont acteertalent in nieuwe video

Royalty Koning Charles II onderging onmenselij­ke ‘behande­lin­gen’ die hem de dood injaagden: “Zijn hoofd werd in brand gestoken”

Tegenwoordig hebben we het vooral over Koning Charles III, die momenteel aan het hoofd van Groot-Brittannië staat. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn voorganger? Charles II stond bekend als één van de populairste koningen uit de Britse geschiedenis, geen wonder dus dat Charles III niet aarzelde om zijn naam te behouden. Maar wat velen niet weten, is dat de vorst uit de jaren 1600 een bijzonder gruwelijke dood stierf. En dat aan de hand van zijn eigen artsen. Het verhaal van de ‘Merry Monarch’ die absoluut geen happy end kreeg.

12 februari