Zo vernam prins Harry het overlijden van z’n grootvader

Prins Philip overleed ‘s ochtends vroeg op 9 april op 99-jarige leeftijd. Op dat moment lag Harry nog te slapen. Hij verblijft namelijk al een hele tijd met z'n echtgenote Meghan en baby Archie in Los Angeles en daar is het 8 uur vroeger. Het is dan ook niet onlogisch dat Harry z’n telefoon niet meteen opnam toen de Amerikaanse ambassade hem in het midden van de nacht probeerde te bereiken.

Omdat men absoluut niet wou dat Harry het nieuws zou moeten vernemen via de pers, stuurden ze enkele agenten naar de villa van de Brit. Zo bereikte het trieste overlijdensbericht hem amper een uur vooraleer het met de hele wereld werd gedeeld. Wat later prees Harry z’n grootvader in een statement. “Hij was authentiek en had een scherp gevoel voor humor”, schreef hij onder andere. “Hij slaagde erin om met de aandacht te gaan lopen in elk gezelschap. Omwille van z’n charme, maar ook omdat je nooit kon inschatten wat hij nog zou vertellen. Bovendien stond hij 73 jaar met ontzettende toewijding aan de zijde van de Queen.”