Zo koud verliep het afscheid tussen prins Harry en de Queen: “Jij werkt voor de monarchie, niet omgekeerd”

RoyaltyOndanks het feit dat prins Harry (36) en Meghan Markle (39) definitief hebben gebroken met het Britse koninklijk huis, blijven ze “dienstbaar” aan het Verenigd Koninkrijk en alle inwoners. Dat zegt een woordvoerder van het koppel aan de Britse media. Maar of er daar op hun ‘diensten’ nog gewacht wordt, is nog maar de vraag. Volgens zowat alle voorname koninklijke correspondenten is het dan ook duidelijk: het afscheid tussen beide kampen verliep alles behalve hartelijk.

Heel wat royaltykenners verslikten zich vrijdag in hun Britse thee toen Buckingham Palace om 12.01 uur lokale tijd een verklaring verspreidde: “De hertog en hertogin van Sussex hebben tegenover Hare Majesteit de Koningin bevestigd dat ze niet zullen terugkeren als werkende leden van de koninklijke familie”, klonk het. “Na gesprekken met de hertog heeft de koningin schriftelijk bevestigd dat het niet mogelijk is om door te gaan met het werk van de koninklijke familie, en de verantwoordelijkheden en plichten voort te zetten die bij een leven van openbare dienst horen. De eretitels, militaire benoemingen en koninklijke patronages van de hertog en hertogin zullen daarom worden teruggegeven aan Hare Majesteit, voordat ze worden herverdeeld onder de werkende leden van de koninklijke familie. Hoewel ze bedroefd zijn over hun beslissing, blijven de hertog en hertogin zeer geliefde leden van de familie.”

De verbazing werd nog groter toen er amper drie minuten later, om 12.04 uur, een verklaring van de prins en Meghan Markle volgde. “Zoals blijkt uit hun werk het afgelopen jaar, blijven de hertog en hertogin van Sussex toegewijd aan hun plicht en dienstbaarheid aan het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld”, lieten ze weten via een woordvoerder. “Ze blijven de organisaties waar ze aan verbonden zijn steunen, ook nu ze geen eretitels meer hebben. We kunnen allemaal een leven van dienstbaarheid leiden. Het verlenen van een dienst is universeel.”

Volgens koninklijke experten was het prins Harry die erop aandrong om gesprekken over zijn toekomst te voeren met de Queen.

Het zijn de twee laatste zinnen in Harry en Meghans verklaring die aantonen dat er grote onvrede heerst, menen verschillende experten. Volgens hen werd de mededeling van de Queen ook bewust als eerste verzonden, om de vastberadenheid en het gezag van de koningin te onderstrepen. “Ik voel echt ergernis in deze uitspraken van beide kanten”, zegt Nicholas Witchell van de BBC. “Het is bijna alsof er één onuitgesproken zin niet in de verklaring van de Queen voorkomt: ‘Een leven van openbare dienst zoals dat van mij, dat van mijn man die bijna 100 jaar oud is en zoals de rest van je familie, maar dat jullie besloten om op te geven.’ Natuurlijk zijn ze ‘bedroefd’, zoals de verklaring zegt. Ze zijn zelfs diep teleurgesteld over hoe de zaken zijn gelopen.”

Hij analyseerde ook de verklaring van Harry en Meghan: “Er straalt een gevoel van ‘vertel ons niet hoe we ons leven moeten leiden’ vanaf. Harry zal nu eindelijk de gevolgen beseffen van de beslissing die ze hebben genomen, dat het niet mogelijk is om beide te doen - één voet in de koninklijke familie hebben en een daarbuiten.”

Ook volgens Rhiannon Mills, de koninklijke correspondente van Sky News, lijkt alles erop te wijzen dat er binnen het hof de voorbije dagen “gespannen discussies” zijn gevoerd over de toekomst van het koppel. Ook zouden de Queen en haar medewerkers “niet gelukkig klinken” in hun laatste verklaring, zo stelt de koninklijke correspondente nog. Volgens koninklijke biografe Angela Levin was het geduld van de Queen dan weer op: “Ik ben helemaal niet verrast. Er waren al veel geruchten dat de koningin dit zou doen. Zoals we weten is de Queen toegewijd aan haar plicht en aan haar land. Ze houdt uiteraard van haar kinderen en is een grootmoeder, maar uiteindelijk is haar plichtsbesef belangrijker.”

Door het definitieve afscheid verliest prins Harry onder meer zijn militaire titels.

Volgens de experten was het prins Harry die erop aandrong om besprekingen over hun toekomst te voeren. Maar het antwoord van de Queen lag al klaar, zo klinkt het nu in koninklijke kringen. “De richting die ze moesten inslaan was al een tijdje duidelijk. De Queen is vanaf het begin heel duidelijk geweest dat het ‘voor de helft erin’-model dat de Sussexes wilden niet zou werken, en daar is ze niet vanaf geweken. Harry en Meghan zochten een ​​’derde manier’ om te bekijken of ze royals konden zijn. Waarop de koningin duidelijk heeft gezegd: ‘Nee, dat kan niet.’”

Volgens één medewerker van de Queen maakte Elizabeth het haar kleinzoon tijdens de gesprekken heel duidelijk: “Ofwel maak je een deel uit van ‘The Firm’, ofwel blijf je buiten beeld. De Queen zei tegen Harry: ‘Jij werkt voor de monarchie, het hof werkt niet voor jou.’ Er is absoluut niets mis met wat Harry en Meghan hebben gekozen, maar ze kunnen het niet doen als royals. De enige hoop die nu nog rest is dat ze, eens de zakelijke kant achter de rug is, misschien kunnen beginnen met het herstellen van hun persoonlijke relaties.”